"Центрэнерго" заказало 1,5 миллиона тонн угля для своих ТЭС

getty images

Государственное "Центрэнерго" законтрактовало 1,5 млн тонн угля, снизу 60,5 млн тонн поставят 19 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба "Центрэнерго".

Это позволит компенсировать нехватку ресурса от государственных шахт, отмечают в госпредприятии. Импортные поставки проходят по железнодорожным и морским путям. Если речь идет о железной дороге, то это Казахстан (законтрактовано 663 тыс. тонн) и Польша (300 тыс. тонн). Остальные угли уходят морем из Соединенных Штатов Америки и Австралии.

В частности, 19 ноября компания ожидает прибытие морским путем партии угля из США в объеме 60,5 тыс тонн.

"Таким образом, объем законтрактованного угля достаточен, чтобы в зимний период выполнить главную функцию Центрэнерго - сбалансировать энергетическую систему Украины и не допустить так называемых "веерных" отключений электроэнергии", - заявили в компании.

Пока две из трех ТЭС Центрэнерго (Трипольская и Углегорская) не имеют лицензированного объема угля.

Напоминаем:

На 15 ноября запасы угля на ТЭС сократились до 0,38 тысячи тонн, только две имеют гарантированные запасы согласно лицензионным условиям.

Также 23 энергоблока пока простаивают из-за отсутствия топлива.

Российская Федерация остановила транзит энергетического угля из Казахстана в Украину.

Для балансировки энергосистемы в зимний период правительство предлагает включить газовые энергоблоки ТЭС и ТЭЦ.

Ключевым стабилизирующим фактором этого отопительного сезона будет атомная генерация – в работе будет 14 блоков из 15, в правительстве уверены, что этот ОЗУ пройдут спокойно.

Экономическая правда