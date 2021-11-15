Новости 15 ноября: запасы угля на ТЭС падают, рост экономики замедлился

О запасах угля на ТЭС. На 15 ноября запасы угля на ТЭС сократились до 0,38 тысячи тонн, только две имеют гарантированные запасы согласно лицензионным условиям.

О росте экономики. В ІІІ квартале 2021 года реальный внутренний валовой продукт (ВВП) Украины замедлил рост к 2,4% в годовом исчислении.

Об экспорте в ЕС. Украина нарастила экспорт товаров и услуг на 32,2% за три квартала 2021 года, профицит торгового баланса вырос вдвое.

О ценах на газ. Российский "Газпром" не забронировал дополнительных мощностей для транзита газа через Украину и не бронировал транзитную мощность газопровода "Ямал-Европа" на декабрь - на фоне этого цены на газ в Европе выросли.

Об энергетике. Президент Владимир Зеленский заявил, что государство никого не оставит без света и тепла, по его словам, нехватки угля не будет.

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