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Рада рассмотрит бюджет-2022 во 2 чтении в конце ноября

Понедельник, 15 ноября 2021, 14:10
 
unsplash

Верховная Рада рассмотрит проект госбюджета-2022 ко второму чтению на следующей пленарной неделе 30 ноября – 3 декабря.

Об этом заявил во время согласительного совета председатель ВР Руслан Стефанчук.

"Следующая пленарная неделя, скорее всего, будет бюджетной. Следующая, не эта", - сказал он.

Согласно графику работы Рады, следующая пленарная неделя состоится 30 ноября - 3 декабря.

Стефанчук призвал готовиться к бюджетной пленврной неделе, в частности, изучать уже предоставленные предложения, а также вносить предложения в смету ВР на следующий год.

Чего ждать в следующем году от бюджета? ЭП рассказывала об этом в статье: Правительство утвердило бюджет-2022: кто получит больше, а кому придется затянуть пояса

Напоминаем:

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год.

Кабинет Министров 15 сентября на заседании одобрил проект госбюджета на 2022 год, министр финансов Сергей Марченко представил основные статьи доходов и расходов документа, уже переданного в Верховную Раду.

Рассмотрение правок к I чтению в Раде нардепы приступили 20 октября. Парламент принял постановление о выводах и предложениях к законопроекту о бюджете-2022.

В то же время ВР сняла с рассмотрения законопроект №6062 о внесении изменений в Бюджетный кодекс, необходимый для принятия бюджета-2022.

Экономическая правда

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