Новости выходных: увольнение главы ГарПока, снижение активов госпредприятий

О приватизации. Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко считает, что малоизвестное ООО "Лортен Груп", предложившее самую высокую цену в 970 миллионов за "Электронмаш", может быть специально создано под это соглашение.

Об увольнении. Кабинет Министров собрался на внеочередное заседание в субботу 13 ноября и уволил с должности директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца.

Об активах. По состоянию на полгода 2021 г. украинские госпредприятия владеют активами в размере 1261 млрд грн, что на 392 млрд грн (24%) меньше по сравнению с оценочной стоимостью активов на конец первого квартала 2021 года.

Об инвестициях. На заседании Кабинета Министров утвердили условия двух соглашений о разделе продукции в пределах Грунивского и Ахтырского углеводородных участков, по предварительным подсчетам, в нефтегазовую отрасль будет инвестировано не менее 1,9 млрд грн.

Об экологии. Шесть автопроизводителей по итогам конференции по изменению климата в Глазго подписали декларацию о том, что они до 2040 года откажутся от выпуска автомобилей с бензиновыми двигателями.





