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По итогам климатического саммита шесть автокомпаний к 2040 году откажутся от бензиновых машин

Воскресенье, 14 ноября 2021, 12:42

Шесть автопроизводителей по итогам конференции по изменению климата в Глазго подписали декларацию о том, что они к 2040 году откажутся от выпуска автомобилей с бензиновыми двигателями. 

Об этом сообщает autonews.

Такие обещания дали BYD, Ford, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz и Volvo.

Такие автопроизводители как BMW, Honda, Hyundai, Nissan, Stellantis, Toyota и Volkswagen Group, не согласились подписать декларацию Glasgow Declaration on Zero Emission Cars and Vans. 

"Они этого не сделали потому, что соглашение требует от предприятий делать дорогостоящие инвестиции в технологии без соответствующих обещаний правительства построить инфраструктуру зарядки электромобилей", - пишет издание.

Напоминаем:

Некоторые страны ранее уже объявили о своих планах по запрету машин с двигателями внутреннего сгорания. Так, Великобритания планирует полностью запретить бензиновые и дизельные автомобили к 2030 году.

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