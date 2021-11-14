По итогам климатического саммита шесть автокомпаний к 2040 году откажутся от бензиновых машин

Шесть автопроизводителей по итогам конференции по изменению климата в Глазго подписали декларацию о том, что они к 2040 году откажутся от выпуска автомобилей с бензиновыми двигателями.

Об этом сообщает autonews.

Такие обещания дали BYD, Ford, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz и Volvo.

Такие автопроизводители как BMW, Honda, Hyundai, Nissan, Stellantis, Toyota и Volkswagen Group, не согласились подписать декларацию Glasgow Declaration on Zero Emission Cars and Vans.

"Они этого не сделали потому, что соглашение требует от предприятий делать дорогостоящие инвестиции в технологии без соответствующих обещаний правительства построить инфраструктуру зарядки электромобилей", - пишет издание.

Напоминаем:

Некоторые страны ранее уже объявили о своих планах по запрету машин с двигателями внутреннего сгорания. Так, Великобритания планирует полностью запретить бензиновые и дизельные автомобили к 2030 году.