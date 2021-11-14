Кабмин уволил главу ГарПока: он заявляет о политическом давлении, а Минэнерго о непрофессионализме

Кабинет Министров Украины собрался на внеочередное заседание в субботу 13 ноября и уволил с должности директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца.

Об этом говорится на сайте ГП

"Это исключительно политическое решение. Я буду оспаривать его в законном порядке и отстаивать свою деловую репутацию, профессиональную честь и достоинство", - говорится в заявлении.

По его словам, причиной увольнения стало то, что он отказался выполнять незаконные указания представителей правительства по расчетам производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

В другом его заявлении говорится, что он готов передать в НАБУ факты незаконного давления и вмешательства в работу предприятия.

"В мой адрес поступают угрозы и запугивание из-за моего отказа выполнять незаконные указания представителей правительства по невыплате средств производителям зеленой энергии", - говорится в сообщении.

Он также обратился к представительству ЕС в Украине с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить срыва расчетов перед производителями зеленой энергии за средства, привлеченные через целевые еврооблигации.

В то же время в Минэнерго причиной увольнения называют непрофессионализм и возможное нанесение убытков предприятию в результате продажи значительного объема электроэнергии со стороны Гарантированного покупателя по заведомо заниженным ценам в пользу отдельных финансово-промышленных групп.

"Эта транзакция могла нанести ущерб государству в размере более 500 млн грн и привела к уменьшению процента расчетов с инвесторами в зеленую энергетику. Это, в свою очередь, привело к искам производителей из альтернативных источников в Гарпок на сумму около 1.5 млрд. грн", - говорится в заявлении.

В понедельник будет создана комиссия по анализу указанных транзакций. Результаты будут публично обнародованы на следующей неделе, добавили там.

Напоминаем:

Европейский банк реконструкции и развития инвестирует 75 млн долл.США в еврооблигации "Укрэнерго" для разрешения кризиса с расчетами в секторе возобновляемых источников энергии в Украине.