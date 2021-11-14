В нефтегазовую отрасль будет инвестировано около 2 миллиардов

На заседании Кабинета Министров утвердили условия двух соглашений о разделе продукции в пределах Грунивского и Ахтырского углеводородных участков, по предварительным подсчетам, в нефтегазовую отрасль будет инвестировано не менее 1,9 млрд грн.

Об этом написал Премьер-министр Денис Шмигаль в facebook.

В целом, по его словам, за последний год подписано уже 8 соглашений о распределении продукции, что позволяет уже со следующего года существенно наращивать добычу газа.

Напоминаем:

8 ноября 2021 года Кабинет Министров Украины и Энергетический холдинг EP Holding подписали два соглашения о распределении углеводородной продукции на Грунивском и Ахтырском участках. Объекты находятся в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Общая площадь под разработку залежей нефти, природного газа и конденсата достигает 1750 км2.

Согласно условиям подписанных соглашений холдинг EP Holding будет работать на участках в течение 50 лет. Обязательная программа работ предусматривает инвестирование в ближайшие 5 лет минимум $60 миллионов для осуществления 500 кв. км сейсмических исследований и бурения 18 скважин.