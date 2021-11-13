Сенниченко допускает, что компания купившая Электронмаш, может быть созданной под сделку

ФОТО ФДМ

Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко считает, что малоизвестное ООО "Лортен Груп", предложившее наивысшую цену в 970 миллионов за "Электронмаш" может быть специально-созданным под эту сделку.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Даже в менее рискованных юрисдикциях создаются SPV специально для инвестирования… В любом случае, все дают залог 10% от стартовой цены (66,741 млн грн – ЭП).

На подписание договора у победителя есть 30 дней и еще 30 дней на оплату средств после подписания договора", – сказал он после завершения аукциона.

Напоминаем:

Имущественный комплекс киевского "Электронмаша" 12 ноября приватизировали за 970 млн гривен – цена выросла в 14 раз, но о победителе почти ничего не известно.

У ФГИ уже есть опыт продажи спиртзаводов, когда были случаи разгона цены участниками с последующих отказом рассчитаться.

После уплаты залогов в бюджет объекты выставлялись снова.