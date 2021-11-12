Новости 12 ноября: приватизация "Электронмаша", второй транш МВФ, Укрэксимбанк
О приватизации "Электронмаша". Имущественный комплекс киевского "Электронмаша" 12 ноября приватизировали за 970 млн гривен – цена выросла в 14 раз, но о победителе почти ничего не известно.
О втором транше МВФ. Международный валютный фонд 22 ноября рассмотрит вопрос второго транша для Украины в объеме 700 млн долларов.
Об Укрэксимбанке. Директор департамента банковской безопасности государственного "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов, которого восстановили в должности после нападения на журналистов "Схем", вернулся на работу под аплодисменты работников финучреждения.
Возвращение к выполнению своих обязанностей нападающих на журналистов программы "Схемы" - Игоря Тельбизова и Олега Осипова - не справедливо, хотя и может соответствовать действующему законодательству, заявила глава набсовета.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что требует от наблюдательного совета "Укрэксимбанка" срочную реакцию и результаты служебного расследования.
О подозрении Демчишину. Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований сообщили о подозрении в содействии террористам экс-министру энергетики Владимиру Демчишину.
Об электроэнергии. Премьер Денис Шмигаль заявил, что для веерных отключений оснований нет и правительство их не предусматривает.
Эксклюзив ЭП:
Госкомпании заставили раскрыть зарплаты руководства: сколько они зарабатывают и почему не все отчитываются
Можно ли узнать, сколько и за что платят менеджменту и членам наблюдательных советов госкомпаний? Кто и как выполняет требования законодательства, и какие зарплаты показали госпредприятия? (укр)
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