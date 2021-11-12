Министр фінансов прокомментировал аплодисменты нападающему на журналистов в Укрэксиме

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что требует от наблюдательного совета "Укрэксимбанка" срочную реакцию и результаты служебного расследования.

Об этом он сообщил в Facebook.

Директор департамента банковской безопасности государственного "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов 12 ноября вернулся на работу под аплодисменты работников финучреждения. Его восстановили в должности после нападения на журналистов "Схем".

Марченко назвал реакцию работников Укрэксимбанка и демонстративное поведение руководителя банковской безопасности дерзким. По его словам, это "свидетельствует, что эти люди не считают, что поступили противоправно".

"Свобода слова – пустой звук для них", – прокомментировал он.

Марченко заявил, что поступок работников банка является не только препятствием журналистской деятельности, но и унижением человеческой чести и достоинства.

Следовательно, министр требует от наблюдательного совета и правления срочной оценки и реакции на ситуацию. Также он требует обнародования результатов служебного расследования руководством банка обнародовало результаты служебного расследования.

"Мне обидно, что один из крупнейших государственных банков оказался неготовым адекватно отреагировать на эту позорную ситуацию. Это подрывает не только доверие к банку, но и государству в целом", – резюмирует он.

Напоминаем:

Директор департамента банковской безопасности государственного "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов, которого восстановили в должности после нападения на журналистов "Схем", вернулся на работу под аплодисменты работников финучреждения.

Возвращение к выполнению своих обязанностей нападающих на журналистов программы "Схемы" - Игоря Тельбизова и Олега Осипова - не справедливо, хотя и может соответствовать действующему законодательству.

Владимира Пикалова уволили с должности в Укрэксимбанке, в то же время еще двоих подозреваемых в уголовном производстве возобновили.

4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанка" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгер прямо в его кабинете.

Мецгеру не понравился один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио, а потом восстановили и видео.

Впоследствии Мецгеру, и еще трем чиновникам, причастным к нападению, были вручены подозрения.

7 октября журналисты "Схем" обнародовали расследование государственного Укрэксимбанка, в помещении которого на днях напали на съемочную группу. Также журналисты показали вопрос, из-за которого у них забрали камеры и пытались удалить интервью.

11 октября суд отправил отстраненного председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и директора департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимира Пикалова под ночной домашний арест по делу о препятствовании работе журналистов программы "Схемы".

Отстраненный глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер после скандала с нападением на журналистов программы "Схемы" написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Экономическая правда