"Электронмаш" в Киеве приватизировали за миллиард – в 14 раз дороже старта

фото фги

Имущественный комплекс киевского "Электронмаша" 12 ноября приватизировали за 970 млн гривен – цена выросла в 14 раз, но о победителе почти ничего не известно.

Об этом известно из результатов аукциона.

Аукцион проходил в три раунда. В конце концов, соревнование проходило между двумя предприятиями: ООО "Стрим Капитал" и ООО "Лортен Групп". Вторая компания победила на расстоянии 1 копейки. Всего в аукционе участвовали 22 участника.

"Догнать и перегнать США"

Электромаш был создан в 1965 году, завод достиг своего пика развития в 1980-х благодаря изготовлению электронно-вычислительных машин. Завод расположен в Киеве по ул. Кольцевая дорога, 4 – недалеко от станции метро Житомирской.

Как в начале аукциона рассказывал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, завод в эти времена пытался "догнать и перегнать США", поэтому копировал деятельность американской IBM и были всего на 2-3 года позади.

Из 10 тысяч работников на предприятии осталось 140, а завод оброс долгами и потеряло основной вид деятельности. За последние пол года убыток Электронмаша составил 2,4 млн грн, а в 2020 году - 10,9 млн грн.

Согласно приватизационным условиям новый собственник должен погасить долги предприятия. Текущие долги составляют 924,5 млн грн, а просроченная кредиторская задолженность – 11,9 млн грн. В частности – 5,4 млн грн задолженности по зарплате и 3,3 млн грн – налогов с зарплаты.

Также новый владелец должен не допустить увольнения работников в течение 6 месяцев с даты перехода права собственности, а также соблюдать требования природоохранного законодательства по пользованию базой отдыха, входящей в состав ЕМК.

Кроме того, "Лортен Групп" должно содержать защитные сооружения гражданской защиты в готовности к использованию по назначению за свой счет.

Кому достался "Электронмаш"

Победитель аукциона, готовый отдать за завод 970 млн грн (и одну копейку) – ООО "Лортен Групп". О компании известно мало: по данным Youcontrol, уставный капитал составляет всего 100 грн, а основана она 3 года назад.

Основной деятельностью компании является покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Компания ни зарабатывает, ни тратит средства, а единые активы – 100 грн "устава". Это при том, что нужно будет погасить 15 млн. грн долгов и выплачивать зарплаты работникам полгода.

По адресу в реестрах находит другую компанию, центр дезинсекции "Экосепт". Руководитель, основатель и бенефициар – Олег Пиченевский. Согласно реестрам, на него зарегистрирована только эта компания, больше ничего о нем не известно.

Также ООО имела удалённых бенефициаров: Ольгу Чубенко и Юрия Богомаза. Оба числились бенефициарами до 28 октября, то есть за две недели до аукциона. На идентичные имена зарегистрировано 1160 и 560 компаний соответственно. Почти все – в Киеве.

На копейку было опережено занявшее второе место ООО "Стрим Капитал". Если "Лортен Групп" откажется от заключения сделки, такое право перейдет именно ко второму наибольшему предложению цены.

У компании тоже проблемы с финансовым состоянием, но уставный капитал значительно выше – более 50 тыс. грн. Основателем является Владимир Телевич. Отметим, что согласно ЕГР "Стрим Капитал" использует один номер телефона с АО "Стрим Инвестмент" когда-то "смотрящего" за Киевом Вадимом Столаром.

Дана Гордийчук, ЭП