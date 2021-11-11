В Deutsche Bahn уточнили планы сотрудничества с УЗ

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB) заявил о планах дальнейшего расширения сотрудничества с АО "Укрзализныця" с 2022 года - обсуждается модель, по которой концерн направит экспертов и менеджеров для консультирования УЗ относительно структурных аспектов пассажирских перевозок.

Об этом сообщили DW в пресс-службе DB.

"DB Engineering & Consulting консультирует "Укрзализныцю" в трасли пассажирских перевозок. Основное внимание уделяется, в частности, финансовым консультациям, а также поддержке при проведении тендеров на подвижной состав", - говорится в сообщении.

Напомним:

"Укрзализныця" в 2022 году передаст в управление Deutsche Bahn DB Engineering & Consulting пассажирские перевозки.

"Укрзализныця" и Deutsche Bahn Engineering & Consulting заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок - в случае успешного сотрудничества уже в 2022 году немцы могут взять в управление эти перевозки.

Специалисты Deutsche Bahn E & C начали работу над проектом усовершенствования пассажирских перевозок в Украине - ожидается, что Deutsche Bahn E & C предоставит проект отчета по рекомендациям к концу этого года.

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