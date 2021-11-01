"Укрэнерго" возобновило аукционы на доступ к межгосударственным электросетям

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Окружной админсуд Киева возобновил аукционы "Укрэнерго" на распределение доступа к пропускной способности межгосударственных электросетей в ноябре, которые были заблокированы решением суда по иску "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Основные положения Порядка распределения пропускной способности межгосударственных электросетей (постановление НКРЭКУ №763 от 03.04.2021), действие которых было приостановлено судом, возобновляют свою силу с 30 октября", - пояснили в госкомпании.

Дата проведения суточных аукционов в электронной платформе - 1 ноября 2021 года для дня поставки 3 ноября 2021 года.

Напомним:

Ранее Оператор "Укрэнерго" отменил месячный аукцион на ноябрь 2021 года во исполнение решения суда.

Оператор Укрэнерго провел аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям с Беларусью.

Оператор системы передачи Укрэнерго провел аукцион на доступ к межгосударственному пересечению из РФ для импорта электроэнергии.

По итогам аукционов на доступ к межгосударственному сечению на ноябрь 10 компаний получили возможность импортировать электроэнергию из России и Беларуси.

Экономическая правда