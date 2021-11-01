НБУ впервые за два месяца продал валюту на межбанке

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Нацбанк в течение недели 25 – 29 октября выкупил на межбанке 54,5 млн долларов, а также впервые с начала сентября продал 49,6 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Из всего объема сделок по покупке валюты, 24,5 млн долл НБУ выкупил по лучшему курсу (Matching), остальные – по единому.

По продаже валюты, регулятор продал все 49,6 млн грн по единому курсу.

В целом с начала года НБУ выкупил на рынке 2,43 млрд долл, продал 246,6 млн дол.

В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд дол., продал 3,89 млрд дол.

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Напоминаем:

На межбанке предложение валюты преимущественно превышает спрос, позволяющий НБУ выкупать валюту в резервы. Как объяснили в регуляторе, прежде всего, ревальвация гривны связана с ростом объема украинского экспорта в условиях высоких цен на основные экспортные товары.

Нацбанк в течение недели 18 – 23 октября выкупил на межбанке 350,1 млн долларов, операций по продаже регулятор не совершал.

Международные резервы Украины сократились на 9,2% в сентябре в результате пиковых выплат по внешним обязательствам.

Экономическая правда