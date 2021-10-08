Новости 8 октября: самая высокая за 4 года инфляция, остановка ТЭЦ, увеличение госбюджета

Об остановке ТЭЦ. Украинские теплоэлектроцентрали значительно уменьшили производство электроэнергии, а те, что частично используют уголь – прекратили работу.

О госбюджете. Государственный бюджет увеличили на 40 млрд грн, расходы пойдут на субсидии, Вооруженные Силы и дороги.

Об инфляции. Инфляция в сентябре является самой высокой с 2017 года и составляет 11% в годовом измерении, больше всего выросли цены на образование, одежда и яйца.

О Мецгере. Председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер считает, что кредит, выданный под залог, не является проблемным, а сведения о связи с неподконтрольной территорией нужно передать в Службу безопасности.

О Мотор-Сичи. Журналисты-расследователи, исследуя массив документов об оффшорах Pandora Papers, обнаружили, что сделку по продаже акций ПАО "Мотор Сич" китайскому инвестору разрабатывала известная в мире американская юридическая фирма DLA Piper.

Эксклюзив ЭП

Древние греки, дорога из рапанов и вино, ради которого убегают из города: история николаевской винодельни "Ольвия Нуво"

На правом берегу Днепровско-Бугского лимана рождается еще одна украинская винодельня. Что о ней узнала ЭП и в чем ее уникальность.(укр)