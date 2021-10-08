Инфляция продолжает идти вверх: что в сентябре подорожало больше всего

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Инфляция в сентябре является самой высокой с 2017 года и составляет 11% в годовом измерении, больше всего выросли цены на образование, одежда и яйца.

Об этом сообщает Госстат.

Потребительские цены в сентябре 2021 года за месяц выросли на 1,2%, а с начала года - на 7,5%. Базовая инфляция за месяц выросла на 1,3%, или на 5,5% с начала года.

Изменения за месяц

В сентябре среди всех продуктов больше всего подорожали яйца - на 13,6%. В общем продукты питания подорожали на 1,1%, из которых масло, сахар и фрукты даже подешевели.

Также значительный прирост показало образование (+ 13,2%) и одежда / обувь (+ 7,9%).

В сентябре алкоголь подорожал на 0,8%, жилищно-коммунальные услуги и бытовая техника добавили 0,5% в цене.

Единственная категория, показала уменьшение цены - транспорт (-0,6%).

Изменения за год

В годовом измерении всего выросли цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо - на 25,1%.

Такая динамика преимущественно обусловлена ростом цен на природный газ (+ 68,6% за год) и электроэнергию (+ 36,6%). На 16,9% выросла инфляция товаров и услуг образования.

Продукты питания прыгнули за год на 13,6%, преимущественно обусловлено ценами на сахар, масло и яйца. За год они выросли на 88%, 71,7% и 60,7% соответственно. Алкогольные напитки подорожали на 10,2% за год.

Удешевление снова произошло лишь в категории одежды и обуви, такие товары снизились в цене на 4,2%.

Напоминаем:

Инфляция в августе продолжила держаться на высоком с 2018 года уровне в 10,2%, больше всего выросли цены на газ и сахар.

Экономическая правда