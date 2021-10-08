Украинские ТЭЦ останавливают работу из-за цены на газ – министр

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Украинские теплоэлектроцентрали значительно уменьшили производство электроэнергии, а те, что частично используют уголь - прекратили работу.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко рассказал во время часа вопросов к правительству.

Он зазанчив, что нынешний отопительный сезон "безусловно пройдет под влиянием мирового энергетического кризиса".

В частности, речь идет о рекордных ценах на газ, что достигли 2 тысяч долларов за тысячу кубов, а также угля, который уже пересек цену в 300 долларов и установил ценовой рекорд.

Галущенко заметил, что цена на электроэнергию почти в четыре раза выше в европейских странах, чем в Украине - там она составляет 10-12 грн за кВт.

Ценовые рекорды повлияли и на украинских производителей, из-за чего страна потеряла объемы электроэнергии.

"Теплоэлектроцентрали, работающие на газе, значительно уменьшили производство электроэнергии, а соответственно, это увеличивает сжигание угля. Так, производители, производящие 25% электроэнергии из углеводородов, в стране прекратили производство в силу цены на газ", - заявил он.

По словам министра, это потеря в энергосистеме 3 тысяч МВт установленной мощности. Это увеличивает нагрузку на энергосистему: "Мы должны найти пути, как компенсировать дополнительно эту электроэнергию, что недовырабатывается".

Галущенко рассказал о шагах, которые осуществляет Минэнерго в этом направлении. Было обновлено план накопления угля, скорректировано прогнозный баланс, в котором объем потребления вырос на 4%. Этот избыток будет покрывать атомная энергетика.

Напоминаем:

Энергетический кризис в Европе усиливается с каждым днем - промышленность приближается к критической точке, а некоторые энергоемкие предприятия временно закрывают производство из-за слишком дорогого содержания.

Газ на главном европейском хабе TTF взлетел 6 октября на 40% и установил новый рекорд в почти 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Вследствие дефицита газа на европейском рынке производители электроэнергии прибегли к закупкам угля. Это привело к росту цен до самых высоких уровней с 2008 года до более чем 200 долларов за тонну.

Экономическая правда