Кабмин не планирует национализации завода "Мотор Сич" – министр

Кабмин не планирует добиваться национализации завода "Мотор Сич", речь идет скорее об установлении контроля со стороны государства.

Об этом в комментарии Uaprom.info сказал вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский

"Мы не говорим о национализации. Речь идет о контроле государства над стратегическим предприятием", - сказал министр.

Ранее в партии "Слуга народа" говорили о подготовке законопроекта о национализации предприятия.

23 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о возвращении "Мотор Сичи" государству. Позже суд арестовал 100% акций компании, контроль над которой в течение последних 5 лет пытались установить китайские инвесторы, связанные с фирмой Skyrizon Aircraft Holdings.

По словам Уруского, для установления контроля над предприятием государство может войти в его капитал.

"Я думаю, что будет проведена докапитализация "Мотор Сичи", и в конечном итоге контрольный пакет акций будет у государства. Это все пока в стадии обсуждения и анализа", - добавил Уруский.

При этом он выразил сомнение относительно участия государственного концерна "Укроборонпром" в управлении заводом, ссылаясь на то, что концерн сам находится в стадии трансформации.

Напоминаем:

23 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 марта о мерах защиты национальных интересов в сфере авиационных двигателей.

На заседании СНБО приняли решение о возвращении в собственность государства ПАО "Мотор Сич" "в законный способ в ближайшее время", люди, которые вкладывали средства в предприятие, получат компенсацию.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Раде в ближайшее время зарегистрируют законопроект о национализации ПАО "Мотор Сич".

В "Слуге народа" обсуждают и нарабатывают текст законопроекта о национализации ПАО "Мотор Сич", заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Китайский инвестор "Мотор Сичи" назвал недопустимыми заявления украинских властей о возможной национализации предприятия и пригрозил новыми исками.

Министерство иностранных дел Украины получило ноту от правительства Китая из-за введения СНБО санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи", об этом 1 февраля сообщило издание ZN.UA, информацию подтвердили источники ЭП в МИД.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку не зафиксировала никаких признаков законной деятельности по созыву и намерению проведения общего собрания акционерного общества "Мотор Сич".

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