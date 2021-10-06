Шмыгаль заверил, что инфраструктура готова к отопительному сезону на 99%
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что готовность всей инфраструктуры Украины к отопительному сезону составляет 99% и заверил, что вся страна будет с теплом.
Об этом он сказал во время заседания правительства 6 октября.
"Готовность всей инфраструктуры Украины к отопительному сезону составляет 99%. Речь идет и о ремонте тепловых сетей и котельных, и о подготовке школ, больниц, детских садов, и непосредственной подготовке жилых домов", - сказал премьер.
Также премьер напомнил о подписанном меморандуме, согласно которому местные руководители "взяли на себя обязательство не повышать тарифы на тепло и горячую воду для людей".
"Нафтогаз" со своей стороны поставлять газ местным теплокоммунэнерго по цене в 4 раза меньше, чем на европейском рынке.
Правительство реструктурирует долги и компенсирует перед местными властями разницу в тарифах. Вся страна будет с теплом", - отметил глава правительства.
Также Шмыгаль предупредил отдельные газоснабжающие компании.
"Любые попытки отключить социальную инфраструктуру от газа или нажиться на ситуации мы будем жестко устранять", - подчеркнул он.
Шмыгаль также рассказал, что в хранилищах почти 19 млрд куб. м газа и этого, по его словам, будет достаточно, чтобы пройти зиму.
"Перед руководством Нафтогаза и Укргаздобычи правительство ставит четкую задачу нарастить добычу собственного газа. Все инструменты для этого были предоставлены, переданы участки для добычи, предоставлены лицензии, есть соглашения о разделе продукции.
Увеличение такой добычи - это вопрос национальной безопасности", - резюмировал он.
Напоминаем:
Местные власти, "Нафтогаз" и правительство заключили меморандум о неизменных ценах на тепло для населения в течение отопительного сезона.
Накануне премьер Денис Шмыгаль заявил, что подготовка к отопительному сезону на финишной прямой, тарифы будут оставаться стабильными, а программа субсидий будет увеличена.
Нацкомиссия по тарифам (НКРЕКП) на заседании 7 апреля утвердил годовой газовый продукт - с 1 мая его ввели по умолчанию для всех потребителей до 30 апреля.
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Алексей Павлыш, ЭП
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