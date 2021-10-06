Председатель Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования

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Председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сложил полномочия на время расследования после нападения на журналистов.

Об этом говорится в его заявлении.

"Ситуация, которая возникла вокруг Банка, является недопустимой. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность", - говорится в заявлении Мецгера.

Он продолжил, что чтобы частично снять ущерб репутации банка "безотлагательно пишу заявление о сложении полномочий Председателя Правления на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в Банке согласно соответствующим процедурам".

Мецгер резюмировал, что дальнейшее развитие ситуации зависит от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой.

Напоминаем:

В Офисе президента заявили, что считают логичным по меньшей мере отстранение председателя Укрэксимбанка Евгения Мецгера после нападения руководства банка на журналистов Радио Свобода.

На журналистов "Схем" совершили нападение в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

По факту препятствования профессиональной деятельности журналистов "Схем" столичные дознаватели открыли уголовное производство.

Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

Впоследствии журналисты "Схем" возобновили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".

Экономическая правда