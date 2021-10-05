"Схеми" відновили видалені кадри нападу на них в "Укрексімбанку"

Володимир Пікалов і Євген Мецгер скріншот з відео Схем

Журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

Джерело: ютуб-канал "Радіо Свобода", ведуча "Схем" Наталія Седлецька у Facebook

Пряма мова Седлецької: "Ми звернулись до технічних спеціалістів з проханням спробувати відновити відео…

На відновленому відео є весь запис інциденту.

Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Також у об’єктив потрапив момент нападу на оператора - співробітник банку скрутив та повалив Олександра Мазура і силою вирвав у нього з руки картку з другої камери.

Нам допомогли опізнати чоловіка - це Ігор Тельбізов - директор департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку".

На відео видно, як працівник заходить у ліфт, несе техніку Радіо Свобода на інший поверх".

Передісторія:

4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Повідомлялося, що Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети".

Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо. Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем" столичні дізнавачі відкрили кримінальне провадження.

Журналістів запрошено для проведення допиту у якості потерпілих. Прокуратура також опитає представників банку.

"Укрексімбанк" в свою чергу звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців. У поліції УП повідомили, що заяви банку не отримували.

Українська правда