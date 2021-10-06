У Зеленського очікують відсторонення Мецгера після нападу на журналістів

Євген Мецгер фото нв

В Офісі президента заявили, що вважають логічним щонайменше відсторонення голови Укрексімбанку Євгена Мецгера після нападу керівництва банку на журналістів Радіо Свобода.

Про це йдеться у заяві за словами радника керівника ОП Михайла Подоляка.

В Офісі заявили, що поведінка представників банку є неприпустимою.

"Свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні. Тому обов'язок посадовців будь-якого рівня – коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість", – йдеться у повідомленні.

Подоляк нагадав, що Національна поліція та Наглядова рада "Укрексімбанку" зробили відповідні заяви. Нацполіція розпочала кримінальне провадження, а наглядова рада заявила про проведення перевірки в межах правил, затверджених для державного банку.

"Правила поваги до журналістської роботи та формати надання доступу до суспільно важливої інформації давно напрацьовані, і не може бути причини, щоб їх не дотримуватися", – сказав він.

В Офісі презилента заявили, що щонайменше видається логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку. "Щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування та перевірки", – коментує Подоляк.

"Як максимум для нівелювання шкоди банку та державі потрібні, можливо, і більш жорсткі кадрові рішення у фінансовій установі. Інституційні механізми для виходу з такої ситуації передбачені, і вони мають спрацювати", – резюмують в ОП.

Нагадуємо:

На журналістів "Схем" скоїли напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем" столичні дізнавачі відкрили кримінальне провадження.

Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

Згодом журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

Економічна правда