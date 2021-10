Платформи Facebook досі не працюють: можливі причини

Facebook, разом із Whatsapp та Instagram не працюють вже декілька годин – найбільш ймовірною причиною є внутрішня помилка налаштувань.

Про це повідомляє Reuters.

Платформи стали недоступними, адже користувачі не були коректно спрямовані системою доменних імен (Domain Name System, DNS). Система дозволяє перенаправляти користувачів на потрібну адресу. Ці налаштування контролює безпосередньо Facebook.

Експерти з кібербезпеки пояснюють, що найбільш ймовірною є внутрішня помилка Facebook, хоча теоретично можливий і саботаж системи зсередини.

Зовнішній злам є найменш імовірним, адже така потужна атака потребувала б або чималої координації зусиль потужних злочинних груп, або надновітніх технологій.

Усі сервіси Facebook наразі недоступні, зокрема й блог. Компанія комунікує через Twitter: повідомили, що працюють над проблемою та вибачилися за незручности.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.