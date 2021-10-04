Глава Минэнерго отчитается в Раде о ситуации с тарифами

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Верховная Рада заслушает министра энергетики Германа Галущенко о ситуации с тарифами.

Об этом на согласительном Раде 4 октября заявил глава ВР Дмитрий Разумков.

"По вопросу тарифов - предлагаю пригласить в стены парламента министра энергетики и заслушать его, чтобы понять, какова готовность к отопительному сезону, которое будет наполнение газовых хранилищ, или рассчитываем мы на ту цену, которая есть сегодня", - сказал Разумков, такое предложение поддержали другие участники заседания согласительного совета.

"Недавно был подписан меморандум, в котором закреплены цены на газ для населения. Но параллельно с этим осталось много вопросов. Например, почему у нас сегодня на 9 млрд кубов газа меньше закачано в хранилище, почему мы его не закачали по тем ценам, которые были летом, а не по 1200, как сегодня", - добавил Разумков.

По его словам, под вопросом остается цена газа для бюджетных учреждений.

"Закрепленная цена в меморандуме - 13660 гривен для коммунальных предприятий, но это цена без НДС и транспортировки. Мне многие мэры сообщили, что цена будет около 19 100 гривен. Поэтому давайте людям говорить правду, чтобы они понимали, на что рассчитывать", - резюмировал он.

Напоминаем:

Местные власти, "Нафтогаз" и правительство заключили меморандум о неизменных ценах на тепло для населения в течение отопительного сезона.

Накануне премьер Денис Шмыгаль заявил, что подготовка к отопительному сезону на финишной прямой, тарифы будут оставаться стабильными, а программа субсидий будет увеличена.

Нацкомиссия по тарифам (НКРЕКП) на заседании 7 апреля утвердил годовой газовый продукт - с 1 мая его ввели по умолчанию для всех потребителей до 30 апреля.

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Экономическая правда