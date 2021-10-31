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Новости выходных: Газпром договорился с Молдовой, импорт электричества из РФ и РБ откладывается

Воскресенье, 31 октября 2021, 18:00

О международном бизнесе. Microsoft обогнал Apple по рыночной капитализации в пятницу, сделав став таким образом самой дорогой публичной компанией в мире. 

Про уголь. В ноябре 2021 года ожидается импорт угля из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже имеют соответствующие контракты. 

О Молдове. Вице-премьер Молдовы Андрей Спину заявил, что новый контракт с Газпромом не содержит политических условностей, а цена будет около 450 долларов за тысячу кубометров. 

О газе. Физический поток по газопроводу "Ямал-Европа" на входе в газотранспортную систему Германии с 30 октября упал до нуля (в направлении с востока на запад). 

Об электроэнергии. Импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии с 1 ноября не будет. Компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен, аукционы в Беларуси не были проведены.

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Экономическая правда
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