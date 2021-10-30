На складах семи ТЭС не соблюдали гарантированные запасы угля
Председатель энергокомитета ВРУ Андрей Герус написал, что по данным Минэнерго, вчера(29 октября) на складах семи ТЭС не соблюдались гарантированные запасы угля.
Об этом он сообщил в своем телеграмме.
А именно на Кураховской ТЭС, Запорожской ТЭС, Приднепровской ТЭС, Змиевской ТЭС, Углегорской ТЭС, Трипольской ТЭС, Славянской ТЭС .
"Гарантированные запасы угля – это минимальные запасы, которые обязательно должны быть соблюдены согласно условиям ведения лицензионной деятельности. Всего на складах ТЭС и ТЭЦ на вчера было 675 тыс. тонн угля", - написал он.
Напоминаем:
Оператор "Укрэнерго" отменил месячный аукцион на ноябрь 2021 года во исполнение решения суда.Соответствующее решение по иску АО "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова вынес Окружной админсуд. Киева по делу №640/29395/21.
В Минэнерго заявили, что в ноябре ожидается импорт 562 тысяч тонн угля, из которых около 200 тыс тонн - госкомпанией "Центрэнерго".
Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс тонн - это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза.
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