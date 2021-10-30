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Украина ожидает импорта угля из Польши, Казахстана и ЮАР

Суббота, 30 октября 2021, 13:35

В ноябре 2021 года ожидается импорт угля из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже имеют соответствующие контракты.

Об этом говорится в пресс-релизе Минэнерго.

"Государственная компания "Центрэнерго" планирует импортировать из этих стран около 200 тысяч тонн угля. Также продолжаются переговоры с поставщиками из Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул первый заместитель министра Юрий Власенко.

Также отмечается, что доля импорта угля вырастет по сравнению с октябрем, однако работу тепловой генерации в большинстве своем обеспечивает украинский уголь.

"Работа нашей тепловой генерации обеспечивается преимущественно украинским углем. В октябре на теплоэлектростанции поступило более 1,1 млн. тонн угля собственной добычи. Это составляет 85% от общего снабжения", - отметил замминистра. 

Напоминаем:

Председатель энергокомитета ВРУ Андрей Герус написал, что по данным Минэнерго, вчера(29 октября) на складах семи ТЭС не соблюдались гарантированные запасы угля.




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