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РОССМИ: Газпром перестал прекратил подачу через газопровод "Ямал-Европа"

Воскресенье, 31 октября 2021, 10:35

Физический поток по газопроводу "Ямал-Европа" на входе в газотранспортную систему Германии с 30 октября упал до нуля (по направлению с востока на запад). 

Об этом свидетельствуют данные германского газотранспортного оператора Gascade, пишет Интефакс..

"Более того, газопровод перешел в реверсный режим - с запада на восток, также показывают данные Gascade", - пишет издание.

По их заявлению, польские потребители получают газ по газопроводу "Ямал-Европа" не только напрямую из России, но и по "виртуальному реверсу" - из Германии (контрактно), но по факту - отбирая его из транзитного потока. В случае, когда заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток - газопровод может переходить в физически реверсный режим.

В управлении информации ПАО "Газпром" журналистам прокомментировали: "Заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме. Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей".

Напоминаем:

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше двух тысяч километров идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или около 100 млн куб. м в сутки.

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газ

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