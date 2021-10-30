Microsoft сместила Apple с первого места по капитализации

Dado Ruvic | Reuters

Microsoft обогнала Apple по рыночной капитализации в пятницу, сделав ее самой дорогой публичной компанией в мире.

Об этом известно из данных торгов, передает cnbc

Рыночная капитализация Microsoft на момент закрытия рынка составляла около 2,49 триллиона долларов, а у Apple - около 2,46 триллиона долларов.

В четверг Apple сообщила, что выручка в четвертом финансовом квартале компании не достигла ожиданий Уолл-стрит из-за ограничений в цепочке поставок. Генеральный директор Тим Кук сказал корреспонденту CNBC, что дефицит выручки оценивается в 6 миллиардов долларов.

Продажи iPhone в компании выросли на 47% в годовом исчислении, но также не оправдали ожиданий аналитиков. Четвертый квартал компании включал продажи iPhone 13 всего за несколько дней.

А Microsoft превзошла ожидания по доходам в первом квартале финансового года, которые выросли примерно на 22% в годовом исчислении. Как ранее сообщал CNBC, это был самый быстрый рост с 2018 года.

На момент закрытия рынка акции Microsoft выросли более чем на 48% с начала года, в то время как акции Apple выросли почти на 13%.

Напоминаем:

Apple была первой компанией, которая достигла рыночной капитализации в 1 триллион долларов и 2 триллиона долларов . Она стала самой дорогой публичной компанией в мире, когда в прошлом году превзошла государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco по рыночной капитализации.

В последний раз Microsoft опережала Apple по рыночной капитализации в 2020 году.