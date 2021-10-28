В ноябре ожидается импорт 560 тысяч тонн угля – Минэнерго

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В Минэнерго заявили, что в ноябре ожидается импорт 562 тысяч тонн угля, из которых около 200 тыс тонн - госкомпанией "Центрэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

"Согласно информации, предоставленной компаниями тепловой генерации, в ноябре планируется импортировать 562 тысяч тонн угля, из которых около 200 тыс тонн - государственная компания "Центрэнерго".

В этом месяце "Центрэнерго" импортировало 30,1 тысяч тонн угля. По состоянию на сегодняшний день общий объем импорта за октябрь угля составляет 216,5 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

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Напоминаем:

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 18 октября составили 752,9 тыс тонн - это на 5,9% меньше, чем по состоянию на 11 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 3,8 раза.

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс тонн - это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза.

Экономическая правда