Все разделы
Укр / Рус

В ноябре ожидается импорт 560 тысяч тонн угля – Минэнерго

Четверг, 28 октября 2021, 14:55
 
unsplash

В Минэнерго заявили, что в ноябре ожидается импорт 562 тысяч тонн угля, из которых около 200 тыс тонн - госкомпанией "Центрэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

"Согласно информации, предоставленной компаниями тепловой генерации, в ноябре планируется импортировать 562 тысяч тонн угля, из которых около 200 тыс тонн - государственная компания "Центрэнерго".

В этом месяце "Центрэнерго" импортировало 30,1 тысяч тонн угля. По состоянию на сегодняшний день общий объем импорта за октябрь угля составляет 216,5 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

Читайте также: Из-за дефицита угля останавливаются энергоблоки. Стране готовиться к отключениям электричества?

Напоминаем:

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 18 октября составили 752,9 тыс тонн - это на 5,9% меньше, чем по состоянию на 11 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 3,8 раза.

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс тонн - это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

уголь импорт Минэнергетики

powered by lun.ua
Материалы по теме
Запасов угля на складах ТЭС и ТЭЦ в четыре раза меньше графика – Минэнерго 25 октября 2021, 13:20
Цены на нефть возде многолетних максимумов из-за нехватки энергоносителей в Китае и Европе 22 октября 2021, 14:40
Скинулись все: "Центрэнерго" аккумулировало 1,5 миллиарда на закупку угля 19 октября 2021, 11:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!