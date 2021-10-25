Запасов угля на складах ТЭС и ТЭЦ в четыре раза меньше графика – Минэнерго

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Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс тонн - это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября.

Об этом свидетельствуют данные Минэнерго.

Согласно утвержденному министерством графику, по состоянию на 25 октября на складах должно быть 2,971 млн тонн угля.

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Таким образом, фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза.

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Напоминаем:

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 18 октября составили 752,9 тыс тонн - это на 5,9% меньше, чем по состоянию на 11 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 3,8 раза.

Экономическая правда