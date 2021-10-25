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Запасов угля на складах ТЭС и ТЭЦ в четыре раза меньше графика – Минэнерго

Понедельник, 25 октября 2021, 13:20
 
unsplash

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс тонн - это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября.

Об этом свидетельствуют данные Минэнерго.

Согласно утвержденному министерством графику, по состоянию на 25 октября на складах должно быть 2,971 млн тонн угля.

 
міненерго

Таким образом, фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза.

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Напоминаем:

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 18 октября составили 752,9 тыс тонн - это на 5,9% меньше, чем по состоянию на 11 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 3,8 раза.

Экономическая правда

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уголь ТЭС ТЭЦ Минэнерго

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