Лещенко призывает не спешить с продажей земли: говорит, что стоимость будет расти

Роман Лещенко фото: ЭП

Министр агрополитики Роман Лещенко прогнозирует, что к концу года средняя стоимость гектара будет около 50 тыс грн и призывает украинцев не спешить с продажей земли.

Об этом он сказал в интервью изданию "БизнесЦензор".

По словам министра, за 2 месяца средняя стоимость гектара составила около 35 тыс грн.

"Призываю граждан Украины не спешить с продажей. Я считаю, что украинская земля недооценена и стоимость будет расти на 7-10% в год, арендная плата будет также расти. Я призываю украинцев работать на своей земле или сдавать ее в аренду", - сказал Лещенко.

По его словам, за несколько лет украинские земли будут стоить, как в Восточной Европе. И опыт Польши или Болгарии четко показывает, что земля выросла в цене за 10 лет функционирования рынка земли, добавил министр.

"Мы видим, что сегодня нет спешки и люди мудро принимают решения. Предложение меньше, чем спрос.

Поэтому все наши оппоненты, которые рассказывали о вывозе черноземов, умножаются на ноль. С начала запуска рынка было более 13 тыс транзакций. Это мелочи. И это еще раз подтверждает тот факт, что спекуляции на тему земли были ни чем иным, как способом зарабатывания денег", - сказал глава Минагрополитики.

По его словам, сейчас министерство отслеживает все транзакции купли-продажи и готовится в сентябре представить расширенную аналитику земельного мониторинга.

У Лещенко также спросили, насколько нотариусы готовы в профессиональном плане регистрировать земельные сделки.

Министр ответил, что нотариусы готовы и не могут провести сделку, если по системе реестров не проведена проверка всех данных.

Если нотариус проведет сделку с нарушением процедуры, то такая сделка будет признана недействительной, а нотариус будет нести юридическую ответственность, говорит Лещенко.

"Еще года два назад, до принятия антирейдерского закона, были недобросовестные нотариусы. Сейчас ситуация кардинально другая. То, как нотариусы отработали первые недели рынке земли - заслуживает уважения.

Эту историю, что у нас некомпетентные нотариусы и ничего нет, я слушаю постоянно. И задаю вопрос: "А 30 лет было все хорошо? 5 млн га выведено в частную собственность - это нормально? Только на тридцатом году независимости происходит обмен данными между Госгеокадастром и Госреестром прав на недвижимое имущество! Некоторые люди получили под бесплатную приватизацию земли по 5 раз и система это допускала. Разговоры о неготовности - это разговоры о том, чтобы оставалась тень", - резюмировал министр.

Напоминаем:

С 1 июля 2021 года граждане Украины могут легально покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

Лещенко и раньше заявлял, что цена на землю с открытием рынка будет расти на 7 - 10% в год, что связано, в частности, с мировыми тенденциями цен на продовольствие.

Соббщалось, что по состоянию на 1 августа средняя цена 1 га пашни в Украине составляет 26,8 тыс грн - практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Это значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики цифры в 40 тыс грн / га.

По состоянию на 13 сентября в рамках рынка земли заключено 15 533 сделок, чаще всего заключали в Полтавской и Киевской областях.

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