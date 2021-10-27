Новости 27 октября: приватизационный "розыгрыш" Большевика и продажа гостиницы "Салют"
Об архитектуре. Суд удовлетворил иск Национального банка об обращении взыскания на здание гостиницы "Салют" путем ее продажи на торгах.
О первой большой приватизации. АО "Первый киевский машиностроительный завод" продали на аукционе за 1,429 млрд грн – его владельцем станет связана с группой UFuture Василия Хмельницкого.
Впоследствии бизнесмен подтвердил, что является соинвестором приобретения Первого киевского машиностроительного завода. Территория завода будет перестроена.
О госдолге. Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на конец сентября 2021 года составил 2 445,52 млрд грн (92,02 млрд долл. США) - за месяц долг уменьшился на 39,8 млрд грн в гривневом эквиваленте и на 510 млн долл. в долларовом.
Об электроэнергии. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не будет продолжать запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси на ноябрь.
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Соучредитель BlaBlaCar Николя Брюссон. Когда карпулинг в Украине станет платным и как компания планирует "паспортизировать" пользователей
Один из основателей всемирно известного сервиса рассказал ЭП о монетизации и "паспортизации" карпулинга в Украине и планах "оцифровки" миллиардного рынка украинских автобусов.
Приватизация за семь минут. Как Хмельницкий и Черновецкий "разыграли" Большевик
Столичный завод продали чуть дороже стартовой цены. Справедлива ли такая цена, и почему участников торгов девелоперы подозревают в сговоре.
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