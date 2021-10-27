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Хмельницький прокоментував купівлю "Більшовика"

Середа, 27 жовтня 2021, 12:35
 
фото дмитра ларіна

Бізнесмен Василь Хмельницький підтвердив, що є співінвестором придбання Першого київського машинобудівного заводу. Територію заводу буде перебудовано.

Про це йдеться у заяві Хмельницького, переданій Економічній правді пресслужбою холдингу UFuture.

Разом із Хмельницьким співвласником активів заводу став власник компанії "А-Девелопмент" Олексій Баранов.

"Консорціум інвесторів, серед яких власник "А-Девелопмент" Олексій Баранов та компанія UDP під управлінням Андрія Іванова, сьогодні придбав Перший київський машинобудівний завод (колишній "Більшовик") на аукціоні Фонду держмайна", – йдеться у повідомленні.

"Як акціонер UDP я вітаю партнерів із перемогою на відкритому аукціоні… У Києві з'явиться інноваційна та комфортна для городян інфраструктура у центрі міста, ефективний власник та мільярдні інвестиції, нові робочі місця та перспектива розвитку", – заявив бізнесмен.

Він додав, що прихід приватних інвесторів на "занедбані підприємства", "може вивести економіку на новий рівень".

Нагадуємо:

"Перший київський машинобудівний завод" продали на аукціоні за 1,429 млрд грн – його власником стане пов'язана із групою UFuture Василя Хмельницького компанія.

Економічна правда

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приватизація Хмельницький будівництво

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