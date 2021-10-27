Регулятор не будет продолжать запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии – СМИ

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Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не будет продолжать запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси на ноябрь.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в правительстве.

"Регулятор уже определился с решением - он не будет запрещать импорт из России и Беларуси на ноябрь. Когда в сентябре принимали решение о запрете импорта на октябрь, говорили о том, что это не представляет угрозы энергосистеме и потребителям, а в дальнейшем будет определяться в зависимости от уровня подготовки к ОЗП.

Сами знаете, какие у нас запасы угля", - заявил собеседник проекта агентства "Энергореформа".

Отмечается, что проект решения о продлении запрета на импорт так и не был внесен в повестку дня заседаний регулятора до конца последней недели октября.

Напомним:

Оператор "Укрэнерго" 27 октября проведет аукцион на межгосударственные пересечения, в том числе с РФ и Беларусью, по резервной процедуре. Аукцион начнется в 16:00.

Ожидается, что результаты аукциона будут объявлены в этот же день.

Доступная пропускная мощность межгосударственных связей на ноябрь 2021 года для импорта электроэнергии из Российской Федерации составляет 2200 МВт, из Беларуси – 900 МВт.

Ранее источник ЭП в Минэнерго заявлял о планах возобновления импорта белорусской электроэнергии. В тот же день в ведомстве выступили с официальной позицией, в которой говорилось, что для "планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопросы коммерческого импорта из России и Беларуси не рассматриваются".

26 мая Нацкомиссия по энергетике и тарифам на заседании приняла запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года. Впоследствии его продлили еще на месяц.