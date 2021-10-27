Минфин продал гособлигаций более чем на 17 миллиардов

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На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 26 октября Минфин привлек в бюджет 17,2 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Инвесторам предложили 6 выпусков ценных бумаг в гривне и один выпуск - в долларах США.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 6 лет.

Срок обращения облигаций, предложенных в долларах США, составляет 1 год.

"Наибольший спрос среди гривневых инструментов был сосредоточен на 1-летних, 2-летних и 6-летних бумагах. Всего от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 6,8 млрд гривен", - говорится в сообщении.

При этом, средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 9,5%, 1-летних ОВГЗ - 11,50%, 1,5-летних - 11,57%, 2-летних - 12,46%, 3-летних - 12 ,56%, 6-летних - 13,10%.

От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли 395 млн дол. Средневзвешенная ставка доходности по 1-летним ОВГЗ в долларах США составила 3,70%.

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе 14 сентября с продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 1,17 млрд грн в бюджет, по бумагам сроком до 1,5 года ставки выросли на 22 - 100 б.п.

Министерство финансов на аукционе 21 сентября с продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 5 млрд грн в бюджет, по бумагам сроком 1 - 3 года ставки выросли.

Минфин на аукционе 28 сентября привлек в бюджет 6,96 млрд грн от размещения облигаций внутреннего госзайма в гривне.

На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 5 октября Минфин привлек в бюджет 2,465 млрд грн.

На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 12 октября Минфин привлек в бюджет 514 млн гривен.

19 октября Минфин привлек в бюджет 2,148 млрд грн от продажи ОВГЗ в гривне и долларах.

Экономическая правда