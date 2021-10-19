Минфин продал гособлигаций на 2 миллиарда
Министерство финансов продало облигаций внутреннего госзайма на сумму 2,15 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина по итогам аукциона 19 октября.
Из предложенных, два выпуска были выпущены в гривне сроком 1 и 2 года. Один - долларовый сроком 2 года.
От размещения годовых гривневых ценных бумаг в бюджет привлечено 1,06 млрд грн, а от двухлетних - 105 млн гривен. Ставки не изменились: средневзвешенная доходность годовых ОВГЗ составляла 11,5%, двухлетних - 12,4%.
Долларовые бумаги принесли в бюджет 37 млн долларов с неизменной доходностью 3,9%.
Напоминаем:
На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 12 октября Минфин привлек в бюджет 514 млн гривен.
Министерство финансов на аукционе 14 сентября с продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 1,17 млрд грн в бюджет, по бумагам сроком до 1,5 года ставки выросли на 22 - 100 б.п.
Министерство финансов на аукционе 21 сентября с продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 5 млрд грн в бюджет, по бумагам сроком 1 - 3 года ставки выросли.
Экономическая правда
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