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Минфин продал гособлигаций на 2 миллиарда

Вторник, 19 октября 2021, 18:27
 
фото нбу

Министерство финансов продало облигаций внутреннего госзайма на сумму 2,15 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина по итогам аукциона 19 октября.

Из предложенных, два выпуска были выпущены в гривне сроком 1 и 2 года. Один - долларовый сроком 2 года.

От размещения годовых гривневых ценных бумаг в бюджет привлечено 1,06 млрд грн, а от двухлетних - 105 млн гривен. Ставки не изменились: средневзвешенная доходность годовых ОВГЗ составляла 11,5%, двухлетних - 12,4%.

Долларовые бумаги принесли в бюджет 37 млн долларов с неизменной доходностью 3,9%.

 
минфин

Напоминаем:

На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 12 октября Минфин привлек в бюджет 514 млн гривен.

Министерство финансов на аукционе 14 сентября с продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 1,17 млрд грн в бюджет, по бумагам сроком до 1,5 года ставки выросли на 22 - 100 б.п.

Министерство финансов на аукционе 21 сентября с продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 5 млрд грн в бюджет, по бумагам сроком 1 - 3 года ставки выросли.

Экономическая правда

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Минфин госдолг

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