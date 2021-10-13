Минфин продал гривневых гособлигаций лишь на 500 миллионов

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На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 12 октября Минфин привлек в бюджет 514 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Инвесторам предложили 5 выпусков ценных бумаг в гривне.

"Ставки по всем выпускам остались неизменными по сравнению с предыдущими аукционами. Средневзвешенная доходность годовых ОВГЗ составила 11,50%, 1,5-летних - 11,57%, 2-летних - 12,40%, 3-летних - 12 49%, а 5-летних - 12,75%.

Наибольший спрос был сосредоточен на годовых и 5-летних инструментах", - заявили в ведомстве.

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе 14 сентября с продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 1,17 млрд грн в бюджет, по бумагам сроком до 1,5 года ставки выросли на 22 - 100 б.п.

Министерство финансов на аукционе 21 сентября с продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 5 млрд грн в бюджет, по бумагам сроком 1 - 3 года ставки выросли.

Минфин на аукционе 28 сентября привлек в бюджет 6,96 млрд грн от размещения облигаций внутреннего госзайма в гривне.

На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 5 октября Минфин привлек в бюджет 2,465 млрд грн.

Экономическая правда