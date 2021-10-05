Минфин продал гривневых гособлигаций почти на 2,5 миллиарда

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На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 5 октября Минфин привлек в бюджет 2,465 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

Инвесторам предложили 6 выпусков ценных бумаг в гривне.

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 9,70%, 1-летних - 11,50%, 1,5-летних - 11,57%, 2-летних - 12,40%, 3-летних - 12,49%, 5-летних - 12,75%.

"Наибольший спрос был сосредоточен на инструментах от 1 до 2 лет", - добавили в Минфине.

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе 14 сентября с продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 1,17 млрд грн в бюджет, по бумагам сроком до 1,5 года ставки выросли на 22 - 100 б.п.

Министерство финансов на аукционе 21 сентября с продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 5 млрд грн в бюджет, по бумагам сроком 1 - 3 года ставки выросли.

Минфин на аукционе 28 сентября привлек в бюджет 6,96 млрд грн от размещения облигаций внутреннего госзайма в гривне.

Экономическая правда