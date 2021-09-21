Минфин продал гособлигаций на 5 миллиардов и повысил ставки

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Министерство финансов на аукционе 21 сентября с продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 5 млрд грн в бюджет, по бумагам сроком 1 - 3 года ставки выросли.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На аукционе были представлены выпуски облигаций в гривне и в долларе. По гривневым, их было предложено 5 выпусков сроком от 6 месяцев до 3 лет.

Долларовый выпуск представлено сроком обращения 2 года.

Ставка по бумагам сроком 6 месяцев составила 9,7% (-3 б.п.), 1 год - 11,49% (+34 б.п.), 1,5 года - 11,47% (+17 б. п.), 2 года - 12,34% (+25 б.п.) и 3 года - 12,49% (+9 б.п.). Долларовый годовой выпуск имел ставку 3,9%.

Аукцион 21 сентября стал вторым после повышения решение НБУ поднять учетную ставку на 0,5 п.п. до 8,5% с 10 сентября 2021 года, а также свернуть антикризисные монетарные меры.

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе 14 сентября с продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 1,17 млрд грн в бюджет, по бумагам сроком до 1,5 года ставки выросли на 22 - 100 б.п.

Экономическая правда