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Гривня на закрытии межбанка ослабла

Понедельник, 25 октября 2021, 17:15
 
getty images

25 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,43 - 26,45 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,27 - 26,29 гривни;

Евро - 30,68 - 30,70 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,28 - 26,47 гривни. Евро покупают по 30,43 гривни, продают по 30,73 гривни

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,37 - 26,45 гривни, евро - 30,52 - 30,65 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 25 октября на уровне 26,29 гривни.

25 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,27 - 26,30 гривни.

22 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,28 - 26,30 гривни.

22 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,29 - 26,31 гривни.

Экономическая правда

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