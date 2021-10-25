Курс гривни начал неделю с ослабления
Понедельник, 25 октября 2021, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 25 октября на уровне 26,29 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,58 грн (на 22 октября - 30,49 гривни).
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Напоминаем:
22 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,28 - 26,30 гривни.
22 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,29 - 26,31 гривни.
Экономическая правда
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