Курс гривни начал неделю с ослабления

Sean Gallup/Getty Images

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 25 октября на уровне 26,29 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,58 грн (на 22 октября - 30,49 гривни).

Читайте также: гривня продолжает укрепляться и снова бьет рекорды. Что будет с курсом до конца года?

Напоминаем:

22 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,28 - 26,30 гривни.

22 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,29 - 26,31 гривни.

Экономическая правда