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Курс гривни начал неделю с ослабления

Понедельник, 25 октября 2021, 09:00
 
Sean Gallup/Getty Images

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 25 октября на уровне 26,29 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,58 грн (на 22 октября - 30,49 гривни).

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Напоминаем:

22 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,28 - 26,30 гривни.

22 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,29 - 26,31 гривни.

Экономическая правда

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