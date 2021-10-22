Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

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22 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,28 – 26,30 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,28 – 26,30 гривні;

Євро – 30,60 – 30,62 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,23 — 26,42 гривні. Євро купують за 30,39 гривні, продають за 30,69 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,27 – 26,36 гривні, євро – 30,44 – 30,55 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 22 жовтня на рівні 26,20 гривні.

22 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,29 – 26,31 гривні.

Економічна правда