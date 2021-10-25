Курс валют на 25 октября: межанк, "черный" и наличный рынки
25 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,27 - 26,30 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,27 - 26,29 гривни;
Евро - 30,64 - 30,66 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,22 - 26,40 гривни. Евро покупают по 30,41 гривни, продают по 30,71 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,27 - 26,38 гривни, евро - 30,50 - 30,62 гривни.
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Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 25 октября на уровне 26,29 гривни.
22 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,28 - 26,30 гривни.
22 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,29 - 26,31 гривни.
Экономическая правда
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