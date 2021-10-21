Гривня на закрытии межбанка ослабла

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21 октября котировки гривни к доллару на заккритти межбанке установились на уровне 26,34 - 26,36 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,17 - 26,19 гривни;

Евро - 30,67 - 30,69 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,20 - 26,40 гривни. Евро покупают по 30,38 гривни, продают по 30,68 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,26- 26,36 гривни, евро - 30,43 - 30,58 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 21 октября на уровне 26,21 гривни.

21 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,17 - 26,19 гривни.

20 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,19 - 26,21 гривни.

Экономическая правда