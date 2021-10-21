Курс валют на 21 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки

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21 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,17 - 26,19 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,17 - 26,19 гривни;

Евро - 30,48 - 30,49 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,13 - 26,32 гривни. Евро покупают по 30,30 гривни, продают по 30,61 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,19 - 26,26 гривни, евро - 30,37 - 30,46 гривни.

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Напоминаем:

20 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,19 - 26,21 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 21 октября на уровне 26,21 гривни.

Экономическая правда





