Офіційний курс гривні продовжив зміцнення

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Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 21 жовтня на рівні 26,21 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,48 грн (на 20 жовтня – 30,61 гривні).

Нагадуємо:

20 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,19 – 26,21 гривні.

20 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 – 26,27 гривні.

Економічна правда