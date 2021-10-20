Офіційний курс гривні продовжив зміцнення
Середа, 20 жовтня 2021, 20:51
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 21 жовтня на рівні 26,21 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,48 грн (на 20 жовтня – 30,61 гривні).
Нагадуємо:
20 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,19 – 26,21 гривні.
20 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 – 26,27 гривні.
Економічна правда
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