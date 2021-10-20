Закриття міжбанку: гривня зміцніла 

ФОТО НБУ

20 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,19 – 26,21 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,19 – 26,21 гривні;

Євро – 30,49 – 30,51 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,17 — 26,35 гривні. Євро купують за 30,32 гривні, продають за 30,63 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,21 – 26,32 гривні, євро – 30,40 – 30,47 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 20 жовтня на рівні 26,27 гривні.

20 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 – 26,27 гривні.

Економічна правда