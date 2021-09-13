"Північний потік - 2" подав на сертифікацію до німецького регулятора

фото: nord-stream2.com

Російський "Північний потік - 2" подав заявку на сертифікацію як незалежного оператора системи транспортування до німецького регулятора, розглядатимуть до 4 місяців.

Про це повідомляє міжнародне агентство S&P Global.

Відлік 4 місяців рахуватиметься з 8 вересня для підготовки проєкту рішення щодо заяви. Nord Stream 2 AG подав на сертифікацію ще наприкінці червня, але відтоді займався її фіналізацією.

Після того, як Бундеснетзагент (BNetzA) за чотири місяці винесе проєкт рішення, його передадуть Європейській Комісії для надання свого висновку. Після того висновок повернуть німецькому регуляторові для ухвалення остаточного рішення, що теж може зайняти до чотирьох місяців.

ПП-2 повинен був подати запит на сертифікацію німецькому регуляторові, перш ніж він зможе розпочати свою діяльність, як розповів представник Єврокомісії S&P Global Platts.

Раніше повідомлялося, що "Газпром" планує розпочати подачу природного газу по "Північному потоку-2" з жовтня. Та, ймовірно, він не зможе зробити цього без схвалення німецького регулятора.

Якщо трубопровід почне роботу під час розгляду справи, компанія-оператор може бути покарана, розповів представник BNetzA.

Трубопровід також має бути технічно сертифікованим як завершений, що ускладнюється виходом з проекту сертифікаційної компанії DNV через загрозу санкцій США.

Нагадуємо:

Російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Економічна правда