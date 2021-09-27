Вітренко розповів про обов'язкову передумову сертифікації "Північного потоку-2"

Юрій Вітренко фото: еп

Розблокування доступу європейських покупців до придбання російського і центральноазійського газу на східному кордоні України і подальшого самостійного бронювання транзитних потужностей є юридично обов'язковою передумовою сертифікації "Північного потоку-2".

Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко в ефірі "Реальної політики з Євгенієм Кисельовим" на каналі "Україна 24" в неділю, передає прес-служба НАКу.

"Велика дипломатична перемога України, що в спільній заяві США та Німеччини є пряме посилання - Північний потік-2 має відповідати духу і слову Третього енергопакету Європейського Союзу, інакше він не може бути сертифікованим, не може реально запрацювати", - сказав Віренко.

За його словами, прямими вимогами Третього енергопакету є відокремлення оператора газопроводу від впливів Газпрому та Путіна, а також забезпечення вільного доступу покупців до придбання газу та подальшого бронювання транзитних потужностей (а це можливо тільки при встановленні точки продажу газу на виході з російської газотранспортної системи - в Усть-Лузі).

"Що дуже важливо для нас: все це має поєднуватися з принципом солідарності, закладеним у договір про заснування ЄС. Якраз нещодавно було рішення європейського суду, який вказав, що німецький регулятор при сертифікації газопроводів має застосовувати цей принцип.

Коли німецький регулятор сертифікуватиме Північний потік-2 - має також переконатися, що цей газопровід не опиниться у привілейованому становищі, порівняно з іншими", - додав Вітренко.

Забезпечення вільного доступу лише до Північного потоку-2 без розблокування Росією українського транзитного маршруту суперечило б принципу солідарності, заявив також голова "Нафтогазу".

"Не можна забезпечити доступ третіх сторін тільки до Північного потоку-2. Бо тоді він стане якраз привілейованим, порівняно з іншими газопроводами, що йдуть з Росії в Європу - наприклад, через Україну.

Німецький регулятор не має сертифікувати Північний потік-2 до розблокування Росією українського газопроводу для третіх сторін. Щоб європейські компанії змогли отримувати газ на кордоні Україна-Росія і потім самостійно бронювати транзит через Україну", - сказав він.

За його словами, Україна в міжнародних переговорах щодо Північного потоку-2 не просить політичних гарантій, але вимагає твердого виконання законодавства.

"Українська стратегія полягає не в тому, щоби просити якісь гарантії і потім на них покладатися. Бо в нас є сумний досвід Будапештського меморандуму і, тому, ми не дуже в таке віримо. Всі ми розуміємо, що Газпром і Путін в Європі намагаються використовувати право сили, наша ж сила - якраз в правовій обґрунтованості позиції.

Маємо успішний досвід, коли ми вже перемагали Росію за допомогою сили права в Стокгольмському арбітражі. І якраз стратегія полягає в тому, щоб опиратися на силу права і надалі", - резюмував він.

Нагадаємо, "Газпром" 10 вересня заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Процес отримання дозволу на запуск "Північного потоку-2" може зайняти близько чотирьох місяців, тобто триватиме до початку 2022 року.

США та Німеччина у спільній заяві пообіцяли не допустити використання Росією трубопроводу як зброї, однак українська сторона наполягає, що досі не отримала жодних конкретних гарантій, яким чином буде унеможливлено використання "Північного потоку-2" для тиску на Україну.

Економічна правда